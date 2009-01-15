Спад промпроизводства в Украине в декабре 2008 г. составил 26,6%

В Украине спад промышленного производства в декабре 2008 года, по сравнению с декабрем 2007 года, составил 26,6%, в январе-декабре 2008 года против аналогичного периода 2007 года зафиксирован спад на уровне 3,1%.

Такие данные УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

По данным Госкомстата, в декабре 2008 года против ноября 2008 года зафиксирован спад на 3,2%.

Спад объемов промпроизводства в декабре 2008 года против декабря 2007 года по отраслям составил: добывающая промышленность – 20,1% (в январе-декабре 2008 года к январю-декабрю 2007 года – спад 2,4%), добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – 42,4% (спад 6,1%), добыча топливно-энергетических полезных ископаемых – рост 0,2% (рост 1%).

В обрабатывающей промышленности снижение производства в декабре 2008 года против декабря 2007 года составило 28,3% (спад 3,2%), в том числе в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий зафиксировано уменьшение на уровне 4,9% (спад 0,9%).

В легкой промышленности зафиксировано падение объемов производства на уровне 17,4% (спад 3,4%): в текстильной промышленности и пошиве одежды, меха и изделий из него - спад 16,9% (спад 6%), в производстве кожи, изделий из нее - спад 18,9% (рост 5,1%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, спад производства в декабре 2008 года против декабря 2007 года составил 32,2% (рост 9,6%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – спад 17,9% (рост 7,3%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки - спад 6,2% (спад 15%).

В химической и нефтехимической промышленности зафиксировано уменьшение производства на уровне 38% (спад 6,2%), в том числе в химическом производстве - спад 40% (спад 9,1%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий - спад 31,9% (рост 3,1%). В производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) - спад 41,4% (рост 4,3%).

В Госкомстате сообщили, что в декабре 2008 года в металлургии и производстве готовых металлических изделий, по сравнению с декабрем 2007 года, снижение производства составило 42,7% (спад 10,6%), в машиностроении зафиксирован спад на уровне 37,1% (рост 8,6%), в частности, в производстве машин и оборудования - спад 20,3% (рост 5,2%), производстве электрического и электронного и оптического оборудования – спад 16% (рост 8,3%), производстве транспортного оборудования – спад 54,5% (рост 11,1%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован спад 14% (в январе-декабре 2008 г. к январю-декабрю 2007 г. - спад 2,5%).

Рост промышленного производства в январе-декабре 2007 года против января-декабря 2007 года составил 10,2%.

Как сообщал УНИАН, спад промышленного производства год к году предыдущему в последний раз фиксировался десять лет назад – в 1998 году спад составил 1% против 1997 г.

Наиболее глубокий спад годового промпроизводства в независимой Украине был зафиксирован в 1994 г. – 27,3% против предыдущего года.

На протяжении 1999-2007 годов в Украине фиксировался только рост годового промпроизводства. Самый существенный рост промпроизводства за последние 18 лет зафиксирован в 2003 г. – 15,8% против предыдущего года.