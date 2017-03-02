Трое работников банка "Киевская Русь" предстанут перед судом за хищение 14 миллионов

Экс-руководителя регионального отделения банка "Киевская Русь" и двух его бывших подчиненных будут судить за хищение 14 миллионов гривень.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

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"Киевской местной прокуратурой №7 направлен в суд обвинительный акт в отношении экс-руководителя Киевского центрального отделения ПАО "Банк "Киевская Русь" и двух его бывших подчиненных по обвинению в присвоении денежных средств в особо крупных размерах и служебном подлоге (ч. 5 ст. 191 УК Украины, ч. 2 ст. 366 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Установлено, что начальник отделения, вступив в сговор с заведующим кассы и начальником отдела, организовал схему подделки документов на выдачу наличных денежных средств с карточных счетов 421 клиента.

По данным следствия, на основании указанных поддельных документов в течение декабря 2014 - мая 2015 годов злоумышленникам удалось завладеть денежными средствами на общую сумму свыше 14 миллионов гривень.

Сейчас обвинительный акт в отношении экс-служащих банка направлен в Соломенский райсуд столицы для рассмотрения по существу.

За совершенное злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.