В Киеве медуслуги будут платными

На сайте Киевской горгосадминистрации опубликован проект распоряжения "Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые лечебно-профилактическими государственными и коммунальными заведениями здравоохранения".

Согласно документу, тарифы на медицинские услуги пока планируют установить в шести медучреждениях столицы.

Платить нужно будет за анализы, обследования и консультации врачей. Количество платных услуг в разных медучреждениях варьируется.

Подробнее проект распоряжения, обоснование его принятия, а также тарифы по киевским клиникам, читайте по адресу: http://kmv.gov.ua/rpolicyprj.asp?Id=323