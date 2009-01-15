Рост ВВП Украины в 2008 г составил 2,1%

Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2008 году по сравнению с 2007 годом составил 2,1%, при этом рост ВВП в 2007 году по сравнению с 2006 годом составлял 7,6%.

Информация об этом обнародована на сайте Государственного комитета статистики.

При этом более детальной информации Госкомстат не предоставляет.

Как сообщал УНИАН, рост реального валового внутреннего продукта в январе-ноябре 2008 года по сравнению с соответствующим периодом 2007 года составил 3,6%, в ноябре 2008 года к ноябрю 2007 года зафиксирован спад на 14,4%.

Номинальный ВВП, по ориентировочной оценке, за январь-ноябрь составил 875,376 млрд. грн., в том числе в ноябре – 75,38 млрд. грн.

Правительство первоначально прогнозировало рост ВВП в 2008 году на уровне 6,8%, однако к концу года снизило свой прогноз до 1,8-2,5%.