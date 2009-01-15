Тимошенко: Необходимо единство губернаторов и правительства

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о необходимости единства губернаторов и правительства для преодоления в 2009 году последствий кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время совещания с руководителями областных государственных администраций по вопросам преодоления финансового кризиса.

“2009 год будет настолько сложным, что нам нужно с вами быть единой командой, единым организационным организмом, который может дать ответ на все вызовы, перед которыми будут стоять предприниматели, граждане Украины, областные, городские, районные советы. Все сегодня стоят перед вызовом”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер считает, что руководители обладминистраций и правительства, учитывая кризисные проявления, должны скоординировать свою работу.

“Если мы сегодня найдем мудрость, силы, политическую волю объединиться и не допустить разворачивания негативных сценариев в Украине – в финансовой, экономической и организационной сферах - я думаю, что мы сможем с честью выйти из этих рисков, которые сегодня создает мировой финансовый кризис для каждой страны мира”, - призвала она.

На совещании в Кабинете Министров практически все областные государственные администрации представлены председателями ОГА или их первыми заместителями.