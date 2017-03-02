Гривня закрыла межбанк на уровне 27,06 за доллар
18:20, 02 марта 2017Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,7844/28,8347 гривни/евро.
Иллюстрация REUTERS
В четверг, 2 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,01/27,06 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,7844/28,8347 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4613/0,4630 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,0913 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 502 сделки на сумму 212,60 миллиона долларов.
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