Нацбанк укрепил официальную гривню до 27,09 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 3 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2709,1316 (2 марта – 2718,0639)

100 EUR – 2848,3810 (2 марта – 2862,9367)

10 RUR – 4,6384 (2 марта – 4,6560)

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Как сообщает УНИАН, 2 марта котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,01/27,06 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,7844/28,8347 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4613/0,4630 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,0913 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 502 сделки на сумму 212,60 миллиона долларов.