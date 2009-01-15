Украину посетит миссия МВФ

В следующую среду, 24 января, в Украине начнет работу миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Джейлой ПАЗАРБАЗИОЛУ.

«Миссия прибывает в Украину во вторник, а в среду уже начнут работать», - сообщили УНИАН в Национальном банке Украины.

В программе работы миссии изучение выполнения условий заключенного меморандума.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США с целью укрепить доверие в финансовом секторе и помочь экономике страны, которая пострадала в результате мирового финансового кризиса.

Программа рассчитана на два года.

В ноябре Украина получила первый транш кредита на сумму 4,5 млрд. долларов.

Принятие МВФ решения о предоставлении Украине следующего транша будет связано с выполнением определенных целевых показателей, которых наше государство должно достичь на конец года.