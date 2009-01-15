Валютные аукционы в январе будут по пятницам

Национальный банк Украины (НБУ) намерен проводить валютные аукционы в январе по пятницам.

Об этом говорится в обнародованном в четверг постановлении НБУ №12 «О валютных интервенциях Национального банка Украины на межбанковском валютном рынке Украины в январе 2009 года».

В понедельник, вторник, среду и четверг Нацбанк намерен осуществлять интервенции по единому определенному курсу «в зависимости от ситуации на валютном рынке».

С ноября 2008 года НБУ параллельно с прямой куплей-продажей валюты на валютном межбанковском рынке ввел систему осуществления своих интервенций путем проведения валютных аукционов. Заявки на участие в аукционе формируются на основе неудовлетворенного на прямом межбанке объема заявок клиентов и потребностей банка.

С момента введения состоялось четыре валютных аукциона, на которых Нацбанк продал 502,2 млн. долл.