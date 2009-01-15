Тимошенко усмотрела рост экономических показателей Украины!?

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО отмечает рост экономических показателей Украины по итогам 2008 года, несмотря на проблемы, возникшие в результате мирового экономического кризиса. Об этом она заявила сегодня на совещании с губернаторами и мэрами областных городов.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что, несмотря на негативное влияние кризиса на финансовый сектор и экономику, по итогам года рост ВВП составил 2,1%, перевыполнение госбюджета – 2,8%.

Между тем, по данным Госкомстата, в Украине спад промышленного производства в декабре 2008 года, по сравнению с декабрем 2007 года, составил 26,6%. А в январе-декабре 2008 года против аналогичного периода 2007 года производство упало на 3,1%.

Отметим, спад промпроизводства год к году предыдущему в последний раз был зафиксирован десять лет назад – в 1998 году и он составил 1% против 1997 г.

Наиболее высокий спад годового промпроизводства в независимой Украине был зафиксирован в 1994 г. – 27,3% против предыдущего года.

На протяжении 1999-2007 годов в Украине зафиксирован только рост годового промпроизводства. Самый существенный рост промпроизводства за последние 18 лет зафиксирован в 2003 г. – 15,8% против предыдущего года.

По данным Госкомстата, с момента объявления независимости Украины индексы промпроизводства (в процентах к предыдущему году) были следующие:

1991 – 95,2%; 1992 – 73,6%; 1993 – 92%; 1994 – 72,7%; 1995 – 88%; 1996 – 94,9%; 1997 – 99,7%; 1998 – 99%; 1999 – 104%; 2000 – 113,2%; 2001 – 114,2%; 2002 – 107%; 2003 – 115,8%; 2004 – 112,5%; 2005 – 103,1%; 2006 – 106,2%; 2007 – 110,2%; 2008 – 96,9%.

При этом "растут" и другие показатели, такие как потребительские цены и цены производителей.

Инфляция (индекс потребительских цен)в Украине за 2008 год составила 22,3%, в декабре – 2,1%.

Рост цен производителей промышленной продукции в январе-декабре 2008 года к аналогичному периоду 2007 года составил 35,5%. В декабре 2008 года к декабрю 2007 года рост индекса цен составил 23%.