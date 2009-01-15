Оснований для задержки зарплат нет

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что в Украине нет оснований для задержки выплат зарплат работникам бюджетных организаций по итогам 2008 года, поскольку размер перевыполнения местных бюджетов составляет 6,1%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на совещании с губернаторами и мэрами областных городов.

“Не может быть такого, чтобы где-то были не выплачены зарплаты бюджетникам”, - заявила премьер-министр.

При этом она отметила, что в Черниговской области, по данным Госкомстата, такая задолженность превышает 2 млн. грн.

Ю.ТИМОШЕНКО поручила руководству обладминистраций проверить все отчеты по выплатам зарплат бюджетникам, а также льготных выплат.

“Если где-то не выплачена хоть одна бюджетная копейка бюджетникам, то это ЧП, которое требует разбирательства на уровне глав обладминистраций, облсоветов и даже правительства”, - сказала она.

В связи с этим она также сообщила, что правительство разобралось с “подобным ЧП” в городе Брянка Луганской области, где при перевыполнении бюджета имелись задолженности перед работниками бюджетных организаций.