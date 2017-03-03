НБУ признал неплатежеспособным четвертый банк с начала года

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на решение правления регулятора от 2 марта.

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«Остаток средств на корреспондентском счете банка в НБУ является критически низким и по состоянию на 1 марта 2017 года составляет 76 тыс. грн, или 0,1% обязательств», - отмечается в сообщении.

По информации НБУ, банк был проблемным и работал под наблюдением куратора из-за существенного сокращения ликвидных средств и представления недостоверной отчетности, однако единственный владелец финучреждения не предоставил необходимую финансовую поддержку.

Кроме того, были выявлены факты неотражения в бухгалтерском учете банка документов клиентов, которые (документы - УНИАН) не были проведены в установленный срок, а финансовые показатели банка ухудшились.

По оценкам НБУ, 95% или 852 вкладчика банка получат свои вклады в полном объеме через Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Как позже сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, на основании решения НБУ фонд ввел в «Вектор Банк» временную администрацию сроком на 1 месяц - до 2 апреля включительно, под руководством Владимира Додусенко. О времени и порядке выплат вкладчикам банка Фонд гарантирования обещает сообщить дополнительно.

Справка УНИАН. «Вектор Банк» работал на рынке Украины с 2014 года. Основным владельцем банка по данным НБУ на 1 января 2017 года был гражданин Украины Андрей Перкаль.

«Вектор Банк» стал четвертым банком, который признан неплатежеспособных с начала текущего года.