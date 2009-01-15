Годовая инфляция в еврозоне снизилась

В декабре 2008 года годовая инфляция (декабрь к декабрю) в зоне евро составила 1,6% против 2,1% в ноябре 2008 года, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – 2,2% против 2,8% в ноябре-2008.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

По сравнению с ноябрем 2008 года, в декабре была зарегистрирована дефляция в еврозоне и в ЕС-27 на 0,1%.

В декабре 2008 года наименьшая годовая инфляция зафиксирована в Люксембурге (0,7%), Португалии (0,8%) и Германии (1,1%).

Наибольшая годовая инфляция в декабре 2008 года была зафиксирована в Латвии (10,4%), Литве (8,5%) и Эстонии (7,5%).

Главными компонентами годовой инфляции в декабре 2008 года в еврозоне стали строительство и содержание домов, алкоголь и табак, гостиничный и ресторанный бизнес.

В декабре 2007 года годовая инфляция составляла 3,1% в зоне евро и 3,2% в ЕС-27.