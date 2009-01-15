Падение курса рубля является платой за «газовую войну»

Падение курса российского рубля к доллару связано с «газовой войной» РФ с Украиной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом в интервью «Эхо Москвы» сказал бывший советник президента РФ Владимира ПУТИНА по экономическим вопросам, Президент фонда «Институт экономического анализа» Андрей ИЛЛАРИОНОВ.

«Это плата за войну, которую российские власти ведут против Украины, против Европы, против собственного народа», - заявил он.

По мнению А.ИЛЛАРИОНОВА, участники валютных торгов понимают, что быстрого восстановления поставок газа в Европу не будет, а значит - не будет и прихода валюты в Россию.

Потери «Газпрома» за первые 2 недели нового года составили, по информации А.ИЛЛАРИОНОВА, уже больше 1,2 млрд. долларов и, «ясно, что потери будут только возрастать».

В таких условиях наиболее разумная политика, по его мнению, - выводить все возможные активы из страны, которая провоцирует такой конфликт.

Сегодня падение рубля по отношению к американскому доллару установило исторический рекорд. На торгах ММВБ средний курс составляет 32 рубля 21 копеек за 1 доллар, что превышает самый высокий показатель, который был достигнут 6 лет назад, в 2003 году.