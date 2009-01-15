НБУ будет проводить рефинансирование банков

Национальный банк Украины будет проводить рефинансирование банков под обеспечение ценными бумагами Государственного ипотечного учреждения.

Об этом говорится в сообщении ГИУ со ссылкой на письмо Нацбанка от 23 декабря 2008 года (№14-011/4864-18342).

Так данным документом в перечень ценных бумаг, которые могут рассматриваться Нацбанком в качестве приемлемого обеспечения кредитов рефинансирования в первом квартале 2009 года, кроме прочих, включены: облигации ГИУ с дополнительным обеспечением в форме Государственной гарантии по обязательствам эмитента, которая выдана Кабинетом министров Украины; обычные ипотечные облигации ГИУ.

В ГИУ напомнили, что в соответствии с постановлением НБУ №434 от 14 ноября 2006 года с изменениями и дополнениями коммерческие банки могут получать рефинансирование под обеспечение обычными ипотечными облигациями ГИУ в размере 85% от их балансовой стоимости, а под обеспечение облигациями ГИУ, которые выпущены под госгарантию, - в размере 95% от их балансовой стоимости.