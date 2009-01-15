ЕЦБ снизил учетную ставку до 2%

Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил учетную ставку на 0,5 процентного пункта - до 2%. Как сообщает РБК, об этом говорится в обнародованном сообщении банка.

Согласно сообщению, это решение совпало с прогнозами аналитиков, которые ожидали, что снижение ставки составит 0,5 процентного пункта.

Напомним, что последний раз ЕЦБ снижал свою ставку 4 декабря 2008 г., тогда она была сокращена на 0,75 процентного пункта - до 2,5%. До этого, 6 ноября, ставка была снижена на 0,5 процентного пункта - до 3,25%.

На столь низком уровне учетная ставка ЕЦБ не находилась с 2005 г., в конце которого банк начал политику постепенного повышения ставки и поднял ее с 2% до 2,25%.