Кабмин намерен отстранить Насирова от должности на время расследования НАБУ

Министерство финансов Украины намерено внести на рассмотрение правительства ходатайство об отстранении главы Государственной фискальной службы Романа Насирова на время проведения расследования, инициированного следователями НАБУ в отношении деятельности ГФС и лично Насирова.

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Об этом сказал глава правительства Владимир Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 2 марта после серии обысков, проведенных сотрудниками Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в ГФС, детективы Бюро вручили Насирову сообщение о подозрении. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

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Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнедраинвест», ООО «Недра Геоцентр». В течение указанного периода Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

Сообщение о подозрении Насирову вручили в больнице, где он находится под охраной. САП намерено ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от должности.

В то же время адвокаты Насирова считают, что задержание и уведомление о подозрении их подзащитному проведены незаконно.