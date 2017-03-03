В Нацбанке рассказали, благодаря чему госбюджет вышел в плюс

Государственный бюджет Украины в январе 2017 года выполнен с профицитом на уровне 15,8 млрд грн благодаря росту доходов за счет восстановления экономики и девальвации гривни, а также за счет роста налоговых поступлений.

Читайте такжеГоскомпании должны отчислить в бюджет 50% прибыли, для трех норма снижена

Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре за февраль, опубликованном на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, рост налоговых поступлений обусловлен введением налогообложения импорта газа в момент его растаможивания, отменой специального режима налогообложения для сельскохозяйственных предприятий и повышением ставок акцизного налога.

Кроме того, как отметил регулятор, дополнительным фактором роста налоговых поступлений были незначительные объемы возмещения НДС, что увеличило соответствующие остатки сумм, заявленных к возмещению, до 24,1 млрд грн.

Также высокие поступления показали налог на доходы физических лиц, что, в частности, связано с повышением минимальной заработной платы и поступлениями от рентной платы.

Читайте такжеПравительство за год одолжило 308 миллиардов гривень

Как сообщал УНИАН, госбюджет Украины в январе 2017 года сведен с профицитом на уровне 15,754 млрд грн, что в 6 раз превышает профицит за январь прошлого года на уровне 2,452 млрд грн.

Сводный бюджет в январе сведен с профицитом на уровне 25,018 млрд грн, что в 2,8 раза выше профицита за январь прошлого года на уровне 9,023 млрд грн.

Ранее в Госказначействе сообщили, что госбюджет в январе получил 59,444 млрд грн доходов, что на 38,7% выше планового показателя на этот период на уровне 42,861 млрд грн и в 2 раза превышает показатель за январь 2016 года.

Госбюджет Украины на 2017 год предполагает доходы в размере 731 млрд грн, расходы – 800 млрд грн, предельный уровень дефицита – 77,5 млрд грн, что составляет 3% ВВП.