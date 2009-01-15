Рост доходов украинцев замедлился

Располагаемый доход населения Украины составил в январе-ноябре 2008 года 572 432 млн. грн., что на 39,8% больше, чем за соответствующий период 2007 года. Такую информацию обнародовал Госкомстат.

Располагаемый доход из расчета на одно лицо повысился за 11 месяцев 2008 года на 40,5% и составил 12 370,0 грн.

Реальный располагаемый доход, по данным Госкомстата, вырос в январе-ноябре прошого года к соответствующему периоду 2007 года на 11,4%.

Напомним, в январе-октябре 2008 года прирост располагаемого дохода по сравнению с ссоответствующим периодом 2007 года равнялся 41,4%, а реального располагаемого – 12,4%. А за первый квартал 2008 года данные показатели составляли 46,8% и 19,8%, соответственно.