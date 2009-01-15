Внешэкономбанк получил контроль над 75% акций Проминвестбанка

В соответствии с результатами выкупа дополнительной эмиссии акций, Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Россия) получила контроль над 75% акций Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка ("Проминвестбанк"). Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Проминвестбанка", переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, 15 января 2009 года Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку выдала Свидетельство о том, что выпуск акций "Проминвестбанка" на общую сумму 1 млрд. 300,175 млн. грн. внесен в Общий реестр выпуска ценных бумаг. Регистрационный номер - №505/1/08, дата регистрации - 30 декабря 2008 года.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины 26 декабря 2008 г. предоставил разрешение российскому "Внешэкономбанку" на приобретение контрольного пакета в ЗАО "Проминвестбанк".

30 декабря 2008 г. член правления Slav AG Денис КИРЕЕВ назвал возможным, что дополнительная эмиссия акций «Проминвестбанка» (ПИБ) на 1,1 млрд. грн. будет выкуплена до конца дня (уставный капитал ПИБа составляет 200,175 млн. грн. – УНИАН).

В обнародованном 30 декабря п.г. пресс-релизе говорилось, что суммарный объем средств для финансового оздоровления ПИБа, предоставленных «Внешэкономбанком» и Slav AG, будет на уровне 2 млрд. долл.

31 декабря 2008 г. в "Проминвестбанке" подтвердили поступление 1,1 млрд. гривень на счета банка для выкупа допэмиссии акций.

Напомним, 7 октября 2008 г. в «Проминвестбанке» была введена Нацбанком временная администрация. Причиной ухудшения финансового состояния ПИБа, в результате рейдерской атаки, стал досрочный отзыв вкладов населения, что вызвало осложнения при проведении платежей.

Справка УНИАН. ЗАО «Проминвестбанк» (АКПИБ) (г. Киев) - акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк, созданный в августе 1992 года.