Межбанк: доллар подешевел

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,5300/8,7600, к 12:00 цены снизились 8,5250/8,5850. К закрытию ценовые уровни установились на следующих значениях 8,4150/8,4850.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:20 Нацбанк объявил о продаже валюты по курсу 8,2500.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2620/0,2700, а к 12:00 цены понизились 0,2610/0,2660. К закрытию торгов цены поднялись 0,2580/0,2630. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,2200 (+0,5350).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,3135/1,3230. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,2200/11,5530, к 12:00 цены ушли вниз 11,2015/11,3105. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,0650/11,1870.