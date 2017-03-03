НБУ: "живыми" деньгами в Украину в прошлом году поступил $1миллиард инвестиций

Об этом в комментарии УНИАН сказал заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

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«Львиная доля из 3,4 млрд долл. прошлогоднего притока иностранных инвестиций - 2,3 млрд долл. - это на самом деле бухгалтерская операция по конвертации иностранными банками своих кредитов перед материнскими банками в капитал», - пояснил Сологуб.

По его словам, «живыми» деньгами в Украину в прошлом году поступили средства на 1,1 млрд долл. инвестиций.

При этом Сологуб отметил, что разница в данных по инвестициям у НБУ и Государственной службы статистики объясняется различиями в методике. «Разница даже не в методологии, а в источнике данных. Национальный банк статистику по инвестициям берет от банков, Госстат – из анкет компаний», - сказал замглавы НБУ.

Ранее Государственная служба статистики Украины обнародовала данные, согласно которым иностранные инвесторы вложили в экономику Украины в 2016 году 4,4 млрд долл. США прямых инвестиций, что на 17,1% больше показателя за 2015 год на уровне 3,764 млрд долл.

При этом Госстат не приводит общую оценку объемов акционерного капитала на отчетную дату, как и разбивку данных на поступления новых инвестиций, отток за период и переоценку, обещая обнародовать больше информации 30 марта.