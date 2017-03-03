Порошенко нашел доказательство детенизации экономики - сбор налогов удвоился

Украина в январе нарастила сбор налогов по сравнению с январем 2016 года вдвое - до 68 миллиардов гривень с 30 миллиардов гривень, и это свидетельство детенизации экономики, сказал президент Украины Петр Порошенко в ходе посещения Харьковского тракторного завода.

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"За январь Украина собрала налогов 68 миллиардов гривень. Что это? Это детенизация. Экономика вдвое не выросла, как бы мы ни старались. Но то, что раньше шло на финансирование теневых оборотов, сейчас заведено в бюджет и работает на развитие и социальную защиту людей", - сказал Порошенко.

Ранее в Минэкономразвития Украины сообщило, что по итогам января рост ВВП страны составил 5,1%.