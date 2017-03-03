"Ни прибыли, ни налогов": боевики надеются, что РФ хотя бы удержит на плаву захваченные украинские предприятия

Такое мнение высказал создатель террористического батальона "Восток" Александр Ходаковский в ходе своей интернет-конференции, пишет "Остров".

"Ни прибыли, ни налогов не будет", - уверен он. Фактически отобранные властями "ДНР" у украинских собственников предприятия, по словам Ходаковского, "дай Бог, чтобы хотя б просто работали".

"Дай Бог, чтоб они сохранили свой потенциал и трудовые коллективы. Какие во время лихорадки налоги, ребята. Какая прибыль, вообще? Это все просто такие популистские лозунги, заявления", - прокомментировал он заявления Александра Захарченко, что после введения "внешнего управления" украинские предприятия будут наполнять бюджет боевиков и приносить ей прибыль.

Ходаковский уверен, что без экономической помощи России "отжатые" предприятия не выживут.

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"Я думаю, что, скорее всего, Россия возьмет на себя нагрузку в этом смысле и позволит нам перекрыться и оборотными средствами. Потому что если сказал "А" говори и "Б". У России достаточно денег, чтобы помочь нам поставить на ноги эти предприятия или самой поставить на ноги эти предприятия. Точнее не дать им упасть…", - сказал он.

"Налогов и прибыли не будет. Минимум, если они вообще будут работать, если все грамотно сделать, то минимум год мы с вами не будем говорить о каких-то серьезных доходах и прибылях. Минимум год", - резюмировал он.

Ранее Захарченко заявил, что боевики захватили около 40 предприятий на оккупированной территории Донбасса.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля главари террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" заявили, что требуют до 1 марта снять блокаду активистами оккупированных территорий. По их словам, если блокада не будет снята, то будет введено внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, которые работают на временно оккупированных территориях Донетчины и Луганщины. Боевики объявили, что перестроят все производственные процессы и ориентируют их на рынки России и других стран. В среду, 1 марта, боевики заявили о "национализации" украинских предприятий, расположенных на оккупированном Донбассе.