Главное на 15 января (вечер)

Украина не может возобновить транзит российского газа, пока не будет подписан технический контракт о его транспортировке. Об этом заявил заместитель главы Секретариата Президента, Уполномоченный Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ сегодня заявил, что Украина не может возобновить транзит российского газа, пока не будет подписан технический контракт о его транспортировке.

Он отметил, что позиция НАК «Нафтогаз Украины» является очень конкретной и конструктивной – «должно быть подписано технологическое соглашение, технологический контракт, который определяет, в каких точках, какие объемы газа и какого качества газ в какой последовательности должен быть подан в ГТС Украины, а также в каких пунктах передачи этого газа, какой объем, какое время и т. п».

Б.СОКОЛОВСКИЙ подчеркнул, что речь идет исключительно о технических условиях взаимодействия украинской и российской газотранспортных систем.

При этом, по его словам, это соглашение не включает финансового аспекта, в частности, цены на газ, транзит, в том числе и цены на технологический газ.

Б.СОКОЛОВСКИЙ напомнил, что несколько дней назад «Нафтогаз» передал два варианта такого соглашения, однако по состоянию на сегодня ответа со стороны Российской Федерации нет.

«Это соглашение является крайне необходимым для того, чтобы возобновить транзит российского газа в Европу», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ, добавив, что «если нет соглашения, Украина физически не будет иметь возможности транзитировать газ, поскольку не будет определено, какими являются объемы и в каких пунктах газ будет получаться, в каких объемах и куда он будет передаваться».

Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что уже третьи сутки подряд с российской стороны поступают заявки на транзит незначительного количества газа, которые нереально выполнить без создания угрозы для потребителей газа Украины.

Украинская сторона предоставила российской стороне несколько вариантов расчетов цены на газ и транзитной ставки на основе экономического обоснования в сравнении с реально существующими ценами в странах Центральной и Западной Европы, заявил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

При расчете, в первую очередь, учитывались те страны, которые технически и географически близки к нашему государству по условиям импорта, транзита и хранения газа, в частности, Словакия, Чехия и Германия.

При формировании ценового предложения украинская сторона исходила из договоренностей, достигнутых президентами Украины и России в феврале 2008 года, подписанного руководителями правительств двух стран меморандума и соглашения, подписанного руководством НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» о трехлетнем периоде постепенного перехода к рыночным ценам на газ для Украины и транзитную ставку.

«Учитывая эти договоренности, экономически обоснованная базовая цена в первом квартале 2009 года должна колебаться от 192,6 долларов за тысячу кубических метров газа при транзитной ставке в 2,2 доллара до 218,8 долларов при ставке в 2,47 доллара», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

«При этом не учитывались существующие до 31 декабря прошлого года льготы в ценовой политике относительно поставок российского природного газа: около 50 процентов на цену за газ и транзитную ставку», - добавил он.

По словам Б.СОКОЛОВСКОГО, украинская сторона готова открыто и прозрачно объяснить и обосновать каждую цифру на основе реальных ценовых параметров, зафиксированных в соответствующих контрактах, существующих между ОАО «Газпром» и газовыми компаниями европейских стран.

«Вместе с тем, хочу отметить, что российская сторона в переговорном процессе предлагает Украине цену, которая противоречит экономическому обоснованию и здравому смыслу», - подчеркнул Б.СОКОЛОВСКИЙ.

«Российская сторона должна объявить об отказе от всех предыдущих договоренностей, компромиссных, льготных и любых других ценовых параметров относительно Украины как по цене на газ, так и по транзитным ставкам», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ, добавив, что все другие цены, которые объявляются российской стороной «и обсуждаются не как официальные, а информационные – 450-470 долларов – мы не имеем никакого основания воспринимать эти цифры как предложения, потому что за ними не стоит никакой расчет и нет никакой экономики».

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ предлагает 17 января провести в Москве саммит стран-потребителей и транзитеров российского газа.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает целесообразной идею проведения трехстороннего саммита глав государств и правительств в формате Украина - Россия - страны ЕС, которые потребляют импортированный российский газ. Но, убежден В.ЮЩЕНКО, поскольку Российская Федерация является страной - участником газового конфликта, она не может проводить такого рода саммит на своей территории. Тимошенко тоже выступает «за» нейтральную территорию.

Как заявил в Москве посол председательствующей в ЕС Чехии Мирослав КОСТЕЛКА, саммит по газовому конфликту между Россией и Украиной состоится не в России, а в одной из стран Евросоюза.

По его словам, премьер Чехии Мирек ТОПОЛАНЕК договорился с президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ перенести саммит в Европу, не уточнив при этом ни место, ни дату встречи.

"Насколько я знаю, господин ТОПОЛАНЕК имел разговор с президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ. Они договорились, что газовый саммит лучше провести на территории ЕС в составе представителей Еврокомиссии, России и Украины. Я думаю, что у нас будет успех", – сказал М.КОСТЕЛКА.

Президент России предложил передать Украине технологический газ от имени Международного консорциума европейских стран для начала транзита российского газа в Европу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

В частности, во время телефонного разговора с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО Д.МЕДВЕДЕВ высказал предложение рассмотреть имеющиеся возможности для восстановления работы газотранспортной системы Украины.

"А именно: передать Украине требуемый ей необходимый объем технологического газа от имени Международного консорциума европейских стран. На основе полученного объема должны быть обеспечены работоспособность украинской ГТС и, таким образом, поставка российского транзитного газа европейским потребителям", - сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме этого, Д.МЕДВЕДЕВ предложил В.ЮЩЕНКО рассмотреть вопрос о временной поддержке ряда европейских потребителей путём проведения газообменных операций (SWOP), при осуществлении которых поставки европейским потребителям газа из украинских подземных хранилищ газа компенсируются аналогичным объёмом российского газа.

Кроме того, Д.МЕДВЕДЕВ констатировал, что газотранспортная система Украины по-прежнему не принимает поступающий российский транзитный газ.

Правительство планирует на базе локальных газопроводов в Украине создать областные газопоставляющие компании. Об этом сегодня на совещании с губернаторами и мэрами областных городов заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

“Сегодня правительство приняло концептуальное решение, что на базе локальных газопроводов мы будем создавать государственные областные поставляющие компании, которые будут гарантировать доставку газа потребителям. И хочу сказать, что это будет сделано в строгом соответствии с законом и действующей Конституцией – нигде ничего не будет нарушено. И хватит сегодня одной частной компании крутить всей страной по поставке газа районам, городам и областям – это должно быть государственной функцией и государство должно в полном объеме нести за это ответственность”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Тимошенко заявляет, что в Украине нет оснований для задержки выплат зарплат бюджетникам по итогам 2008 года.

По ее словам, это возможно, поскольку размер перевыполнения местных бюджетов составляет 6,1%.

“Не может быть такого, чтобы где-то были не выплачены зарплаты бюджетникам”, - заявила премьер-министр.

При этом она отметила, что в Черниговской области, по данным Госкомстата, такая задолженность превышает 2 млн. грн.

Ю.ТИМОШЕНКО поручила руководству обладминистраций проверить все отчеты по выплатам зарплат бюджетникам, а также льготных выплат.

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО отмечает рост экономических показателей Украины по итогам 2008 года, несмотря на проблемы, возникшие в результате мирового экономического кризиса. Об этом она заявила сегодня на совещании с губернаторами и мэрами областных городов.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что, несмотря на негативное влияние кризиса на финансовый сектор и экономику, по итогам года рост ВВП составил 2,1%, перевыполнение госбюджета – 2,8%.

Между тем, по данным Госкомстата, в Украине спад промышленного производства в декабре 2008 года, по сравнению с декабрем 2007 года, составил 26,6%, в январе-декабре 2008 года против аналогичного периода 2007 года зафиксирован спад на уровне 3,1%. Инфляция в Украине за 2008 год составила 22,3%, в декабре – 2,1%.

В декабре 2008 года против ноября 2008 года зафиксирован рост 3,2%.

Отметим, спад промпроизводства год к году предыдущему в последний раз фиксирован десять лет назад – в 1998 году и он составил 1% против 1997 г.

Наиболее высокий спад годового промпроизводства в независимой Украине был зафиксирован в 1994 г. – 27,3% против предыдущего года.

На протяжении 1999-2007 годов в Украине зафиксирован только рост годового промпроизводства. Самый существенный рост промпроизводства за последние 18 лет зафиксирован в 2003 г. – 15,8% против предыдущего года.

По данным Госкомстата, с момента объявления независимости Украины индексы промпроизводства (в процентах к предыдущему году) были следующие:

1991 – 95,2%; 1992 – 73,6%; 1993 – 92%; 1994 – 72,7%; 1995 – 88%; 1996 – 94,9%; 1997 – 99,7%; 1998 – 99%; 1999 – 104%; 2000 – 113,2%; 2001 – 114,2%; 2002 – 107%; 2003 – 115,8%; 2004 – 112,5%; 2005 – 103,1%; 2006 – 106,2%; 2007 – 110,2%; 2008 – 96,9%.

Нацбанк намерен проводить валютные аукционы в январе по пятницам. Об этом говорится в обнародованном в четверг постановлении НБУ №12 «О валютных интервенциях Национального банка Украины на межбанковском валютном рынке Украины в январе 2009 года».

В понедельник, вторник, среду и четверг Нацбанк намерен осуществлять интервенции по единому определенному курсу «в зависимости от ситуации на валютном рынке».

С ноября 2008 года НБУ параллельно с прямой куплей-продажей валюты на валютном межбанковском рынке ввел систему осуществления своих интервенций путем проведения валютных аукционов. Заявки на участие в аукционе формируются на основе неудовлетворенного на прямом межбанке объема заявок клиентов и потребностей банка.

С момента введения состоялось четыре валютных аукциона, на которых Нацбанк продал 502,2 млн. долл.

Нацбанк будет проводить рефинансирование банков под обеспечение ценными бумагами Государственного ипотечного учреждения. Об этом говорится в сообщении ГИУ со ссылкой на письмо Нацбанка от 23 декабря 2008 года (№14-011/4864-18342).

Так данным документом в перечень ценных бумаг, которые могут рассматриваться Нацбанком в качестве приемлемого обеспечения кредитов рефинансирования в первом квартале 2009 года, кроме прочих, включены: облигации ГИУ с дополнительным обеспечением в форме Государственной гарантии по обязательствам эмитента, которая выдана Кабинетом министров Украины; обычные ипотечные облигации ГИУ.

В ГИУ напомнили, что в соответствии с постановлением НБУ №434 от 14 ноября 2006 года с изменениями и дополнениями коммерческие банки могут получать рефинансирование под обеспечение обычными ипотечными облигациями ГИУ в размере 85% от их балансовой стоимости, а под обеспечение облигациями ГИУ, которые выпущены под госгарантию, - в размере 95% от их балансовой стоимости.

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,5300/8,7600, к 12:00 цены снизились 8,5250/8,5850. К закрытию ценовые уровни установились на следующих значениях 8,4150/8,4850.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:20 Нацбанк объявил о продаже валюты по курсу 8,2500.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2620/0,2700, а к 12:00 цены понизились 0,2610/0,2660. К закрытию торгов цены поднялись 0,2580/0,2630. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,2200 (+0,5350).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,3135/1,3230. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 11,2200/11,5530, к 12:00 цены ушли вниз 11,2015/11,3105. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,0650/11,1870.

НБУ на 16 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 770.0000 (на 15 января – 770.0000)

100 EUR – 1007.5450 (на 15 января – 1014.3210)

10 RUR – 2.3903 (на 15 января – 2.4397)

Антимонопольный комитет принял решение создать рабочую группу по изучению рынка интерконнекта (взаимосоединения) операторами мобильной и фиксированной связи.

Об этом сообщил сегодня после заседания в Антимонопольном комитете исполняющий обязанности председателя комитета Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

По его словам, организационное заседание рабочей группы состоится 20 января, возглавит ее заместитель председателя комитета Юрий КРАВЧЕНКО.

По словам А.МЕЛЬНИЧЕНКО, 24 февраля комитет на расширенном заседании заслушает отчет рабочей группы и рассмотрит вопрос относительно определения монополистами операторов мобильной и фиксированной связи на рынке услуг завершения телефонных соединений на собственных сетях.

Такая необходимость возникла из-за проблем при переподписании договоров между операторами относительно такс на доступ к телекоммуникационным сетям. Согласно законодательству, исключительно Национальная комиссия по вопросам регулирования связи Украины (НКРС) может устанавливать таксы на доступ к телекоммуникационным сетям операторов связи, которые занимают монопольное положение. На сегодня данная такса установлена на уровне 0,5 грн., при этом, для монополистов она снижается вдвое – до 0,25 грн.

Сокращение поставок природного газа в химическую отрасль было согласовано с предприятиями. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня во время совещания в Кабинете министров с руководителями областных государственных администраций по вопросам противодействия финансовому кризису.

“В связи с тем, что эти предприятия преимущественно работали на вклад и тем, что ночные температуры были до минус 28, была договоренность, чтобы обеспечить в первую очередь население, они возьмут определенную паузу”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что поставка природного газа химическим предприятиям в необходимом объеме будет возобновлена в течение 3-4 ней.

“Уже через 3-4 дня мы сможем полностью возобновить поставку газа для химических предприятий, независимо от того, будет ли возобновлена поставка газа из Российской Федерации или нет”, - отметила она.

Правительство намерено предложить ко второму чтению проекта закона Украины „О местных налогах и сборах” минимальную ставку рыночного налога в размере 0,18 грн. за кв. м в сутки (0,03% минимальной зарплаты). Об этом сказал первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ, сообщили УНИАН в Управлении КМУ по связям со СМИ.

Если рыночный сбор платится за площадь торговой площадки, то предложенный правительством рыночный налог будет взиматься с администраций рынков за общую площадь (с проходами, туалетами и тому подобное). Таким образом, площадь, за которую придется платить работнику рынка, увеличится.

„Учитывая то, что среднее соотношение торговой площади к общей площади рынка составляет 50/50, и то, что ставку налога предлагается существенно уменьшить, сумма общего платежа для конкретного работника рынка все равно станет меньше по сравнению с теми суммами, которые предпринимателям приходится платить сейчас”, - сообщил А.ТУРЧИНОВ.

По словам первого вице-премьер-министра, законопроект „О местных налогах и сборах”, внесенный правительством и принятый Верховной Радой Украины в первом чтении, призван упростить налоговую нагрузку на предпринимателей. В частности, законопроектом отменяются 10 местных налогов и сборов, а также 4 налога и сбора из состава общегосударственных.

Напомним, сейчас для работников рынков действует рыночный сбор, верхняя граница которого была установлена Декретом Кабинета министров „О местных налогах и сборах” от 20 мая 1993 года (20% минимальной зарплаты, то есть 113 грн.).

Новость для киевлян. Киевская городская госадминистрация намерена повысить тарифы для населения на отопление на 29%, холодное водоснабжение - на 70% и горячее водоснабжение - на 60%.

Соответствующие проекты распоряжений обнародованы на официальном веб-портале городской власти. Замечания относительно этих документов будут приниматься столичной властью до 14 февраля с.г. Документом „Об утверждении тарифов на тепловую энергию и согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и поставкам горячей воды для населения” предлагается установить тарифы на централизованное отопление для населения при отсутствии домовых средств учета тепловой энергии в размере 2,06 грн. за 1 кв. м отапливаемой площади (сегодня 1,6 грн. за 1 кв. м); на горячее водоснабжение при наличии квартирного или домового прибора учета - 10,7 грн. за 1 кубометр, водоотвод - 1,08 грн. за 1 кубометр (сегодня 6,84 грн. и 0,54 грн. за 1 кубометр соответственно); на горячее водоснабжение при отсутствии прибора учета - 37,45 грн. и водоотвод 3,78 грн. на 1 человека в месяц (сегодня, соответственно, 24 грн. и 1,89 грн. на 1 человека).

Другой проект распоряжения „О согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованным поставкам холодной воды и водоотводу холодной и горячей воды для населения” предусматривает тариф на холодное водоснабжение при наличии квартирного или домового прибора учета в размере 1,48 грн. за 1 кубометр и 1,08 грн. за 1 кубометр – за водоотвод (сегодня, соответственно, 0,94 грн. и 0,54 грн. за 1 кубометр); тариф на холодное водоснабжение при отсутствии прибора учета - 8,14 грн., водоотвод - 5,94 грн. на 1 человека (сегодня 5,17 грн. и 2,97 грн. за 1 кубометр, соответственно).

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