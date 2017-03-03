Гривня уходит на выходные с курсом 27,13 за доллар

В пятницу, 3 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,08/27,13 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,7844/28,8347 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4613/0,4630 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 27,1192 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 490 сделок на сумму 215,78 миллиона долларов.