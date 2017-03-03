Нацбанк ослабил официальную гривню до 27,11 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 6 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2711,9249 (3 марта – 2709,1316)

100 EUR – 2865,1487 (3 марта – 2848,3810)

10 RUR – 4,6035 (3 марта – 4,6384)

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Как сообщал УНИАН, 3 марта котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,08/27,13 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,7844/28,8347 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4613/0,4630 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 27,1192 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 490 сделок на сумму 215,78 миллион долларов.