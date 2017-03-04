В Киеве СБУ ликвидировала схему вывода капиталов в офшоры

В Киеве правоохранители разоблачили схему незаконного вывода капиталов в офшорные компании в особо крупных размерах.

Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.

"Злоумышленники, используя подконтрольные фиктивные предприятия-экспортеры, заключали экспортные договоры с аффилированными компаниями-нерезидентами без отражения операций в документах налоговой отчетности. В результате за пределы государства вывозились товарно-материальные ценности, а валютная выручка на территорию Украины не возвращалась", - говорится в сообщении.

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По данным СБУ, сумма незаконных финансовых операций, проведенных в 2016-2017 годах, составляет более 800 миллионов гривень.

"Во время 14 обысков в помещениях, офисах и автомобилях, принадлежащих фигурантам дела, правоохранители изъяли ноутбуки с программными средствами "клиент-банк", флеш-накопители, мобильные телефоны с перепиской, которая подтверждает противоправную деятельность участников схемы, блокноты с рабочими записями по сделке и 50 фиктивных печатей субъектов хозяйственной деятельности", - информируют в ведомстве.

Кроме того, отмечается, что у организаторов сделки изъяты печать одного из подразделений Государственной фискальной службы и оригиналы документов об отсутствии задолженности по налогам, сборам и другим платежам у фиктивных СХД, удостоверенных ею.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия.