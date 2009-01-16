Банк России ослабил рубль на 1,5%

Рубль ослабел к бивалютной корзине (0,55 доллара и 0,45 евро) на 10.23 мск в пятницу на 50 копеек (почти 1,5%) по сравнению со значением закрытия в четверг, свидетельствуют данные ММВБ, сообщает РИА Новости.

Центробанк РФ допустил в пятницу пятое с начала года ослабление рубля к бивалютной корзине, в результате чего курс доллара подскочил до 32,7 рубля, а евро достиг 43 рублей, передает Рейтер.

При открытии торгов на ММВБ в пятницу курс рубля к бивалютной корзине (0,55 долл. и 0,45 евро) упал более чем на 50 копеек до 37,47 рубля, а затем немного отыграл позиции до 37,30-37,31 рубля и держится на этом уровне.

Источник РИА Новости в ЦБ в пятницу подтвердил очередное расширение коридора допустимых колебаний стоимости бивалютной корзины, не назвав его параметры.

Сегодняшнее снижение курса рубля к корзине - пятое в новом году и восемнадцатое с ноября, когда было принято решение о "плавном" ослаблении рубля. При этом темпы ослабления национальной валюты нарастают: если поначалу Центробанк расширял коридор бивалютной корзины раз в неделю на 30 копеек или примерно на 1% (11, 24 и 28 ноября, 5, 11 и 15 декабря), затем делал по три шага в неделю (15, 17, 18 декабря и 22, 24, 26 декабря), то теперь рубль снижается к корзине чуть ли не каждый торговый день (29 декабря, 11, 12, 14, 15 и 16 января), а ширина шага составляет 50 копеек (примерно 1,5%).

В целом с ноября ослабление рубля к корзине составило порядка 22,7% (с 30,40 рубля на 10 ноября).

Банк России в начале года 2009 года существенно ускорил темпы девальвации национальной валюты, однако тактика постепенного расширения коридора бивалютной корзины приводит к существенным расходам средств международных резервов для поддержания курса рубля на новых уровнях. По оценкам дилеров, на текущей неделе ЦБ уже продал до 23 миллиардов долларов.

Накануне ЦБ объявил о сокращении более чем в 6 раз лимита предоставления средств на беззалоговых аукционах на следующей неделе. Многие эксперты расценили это решение как попытку ограничить валютные спекуляции.