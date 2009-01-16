Иена падает к доллару и евро

Курс иены в пятницу 16 января упал по отношению к доллару США на фоне роста американских акций, сообщает k2kapital.

Японская валюта подешевела также к единой европейской. Это в свою очередь спровоцировало рост евро к американской валюте после падения до пятинедельного минимума.

Акции США впервые за последнюю торговую неделю отметились ростом, поскольку у инвесторов появилась надежда на выделение государством дополнительной финансовой помощи банкам, включая Bank of America. Рост наблюдался и на других рынках, в частности, японские акции прибавили после падения до месячного минимума

Участники торгов с оптимизмом восприняли также новость о том, что Сенат США дал "зеленый свет" продолжению программы государственной помощи финансовому сектору стоимостью в 700 млрд. долл., а лидеры Демократической партии в Палате представителей представили законопроекты, предусматривающие налоговые льготы и выделение средств стоимостью 825 млрд. долл.

Евро вырос к иене на 1,25% до 119,35 иен и поднялся на 0,8% к доллару США - до $1,322 Доллар в свою очередь прибавил 0,5% процента к иене до 90,30 иен.