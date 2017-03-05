Украина и МВФ согласовали меморандум о выполнении программы реформ - министр финансов

Об этом на своей странице в Facebook написал министр финансов Украины Александр Данилюк.

«Мы достигли staff level agreement с МВФ о пересмотре программы сотрудничества и вынесении вопроса о выделении следующего транша на рассмотрение Совета директоров фонда, - написал Данилюк. - Это является результатом выполнения Украиной согласованной с МВФ программы реформ и совместной слаженной работы президента, правительства и Национального банка. Работаем дальше».

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Как сообщал УНИАН, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) в объеме 17,5 млрд долл. в сентябре 2016 года - после более чем годового перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 млрд долл. До конца 2016 года Украина рассчитывала получить четвертый транш в размере 1 млрд долл. и выполнила для этого ключевые условия, а именно - приняла госбюджет на 2017 год и провела национализацию крупнейшего в стране банка «ПриватБанк». Вместе с тем заседание Совета директоров по украинскому вопросу и выделение денег все время откладывалось - сначала на январь, затем на начало февраля, теперь на начало марта.

Для проведения заседания Украина и МВФ должны подписать письмо о намерениях, а затем меморандум, в котором должны быть указаны ключевые «маяки» выполнения программы реформ на ближайшие месяцы. Такими «маяками», как ожидается, будет проведение земельной и пенсионной реформ.