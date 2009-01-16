США предоставит гарантии Bank of America

Правительство США согласилось предоставить гарантии по активам одного из крупнейших банков страны Bank of America на 118 млрд. долл. Как сообщается в совместном заявлении американского Казначейства и Федеральной корпорации по страхованию депозитов(FDIC), данный шаг предпринимается в рамках мер правительства США по поддержке стабильности финансового рынка, сообщает k2kapital.

Гарантии будут предоставлены по просроченным текущим обязательствам на сумму 37 млрд. долл., а также производных финансовых инструментов, потенциальный убыток по которым составляет 81 млрд. долл. В обмен на предоставленные гарантии банк выпустит в пользу Казначейства и FDIC допэмиссию привилегированных акций.

Также Казначейство США инвестирует в Bank of America $20 млрд. в рамках программы по освобождению от проблемных активов (TARP Troubled Asset Relief Program) в обмен на пакет привилегированных акций с дивидендами в размере 8% годовых.

Накануне появилась неофициальная информация о том, что Bank of America Corp. может получить дополнительную финансовую помощь от правительства США для того, чтобы покрыть убытки, связанные с поглощением Merrill Lynch & Co.

Bank of America специализируется на инвестиционной банковской деятельности, работе на фондовых рынках. Кроме того, банк занимается регулированием денежных операций на мировом рынке, игрой на товарной и валютной биржах, а также на рынке деривативов. Он также предоставляет консультации юридическим лицам, инвесторам, финансовым институтам и государственным организациям по всему миру.