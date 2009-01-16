США предоставит гарантии Bank of America
На 118 млрд. долл.
Правительство США согласилось предоставить гарантии по активам одного из крупнейших банков страны Bank of America на 118 млрд. долл. Как сообщается в совместном заявлении американского Казначейства и Федеральной корпорации по страхованию депозитов(FDIC), данный шаг предпринимается в рамках мер правительства США по поддержке стабильности финансового рынка, сообщает k2kapital.
Гарантии будут предоставлены по просроченным текущим обязательствам на сумму 37 млрд. долл., а также производных финансовых инструментов, потенциальный убыток по которым составляет 81 млрд. долл. В обмен на предоставленные гарантии банк выпустит в пользу Казначейства и FDIC допэмиссию привилегированных акций.
Также Казначейство США инвестирует в Bank of America $20 млрд. в рамках программы по освобождению от проблемных активов (TARP Troubled Asset Relief Program) в обмен на пакет привилегированных акций с дивидендами в размере 8% годовых.
Накануне появилась неофициальная информация о том, что Bank of America Corp. может получить дополнительную финансовую помощь от правительства США для того, чтобы покрыть убытки, связанные с поглощением Merrill Lynch & Co.
Bank of America специализируется на инвестиционной банковской деятельности, работе на фондовых рынках. Кроме того, банк занимается регулированием денежных операций на мировом рынке, игрой на товарной и валютной биржах, а также на рынке деривативов. Он также предоставляет консультации юридическим лицам, инвесторам, финансовым институтам и государственным организациям по всему миру.