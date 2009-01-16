Межбанк: доллар продолжает падать
11:03, 16 января 2009Финансы
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Евро снижается
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 8,3000/8,5500, цены на российскую валюту снизились – 0,2510/0,2605, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,9385/11,2985.
Об этом УНИАН сообщили в финансовой компании «ИнтерБизнесКонсалтинг».
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,3196/98 (четверг – 1,3170/72).
В четверг Нацбанк вышел на рынок с продажей долларов по курсу 8,2500.
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