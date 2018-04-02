Новые предписания Нацбанка «намекают» на выполнение

Национальный банк Украины снова взбудоражил банкиров, выдав очередное распоряжение, при этом смятение финансистов вызывает отсутствие четкой обоснованности и прозрачных объяснений его необходимости. С 13 января регулятор изменил правила, по которым устанавливаются курсы купли-продажи иностранных валют в кассах коммерческих банках и их отделениях, а также в пунктах обмена валют.

С этого дня курсы должны устанавливаться ежедневно до начала рабочего дня исключительно согласно распоряжению председателей правлений этих банков. Об этом НБУ уведомил банкиров в своем письме от 12 января.

Кроме того, курсы валют в центральных офисах и отделениях, филиалах банка не должны расходится в значениях. А подписывать приказ об утверждении курсов на рабочий день имеет право только председатель правления финучреждения.

Рекомендации или...

Банкиры оценили очередное предписание главного финансового регулятора как такое, что носит рекомендационный характер. «Никаких ограничений на установление курсов валют на сегодня нет», - прокомментировал ситуацию УНИАН заместитель председателя правления «БГ Банка» Сергей ТЕЛЕГИН.

Этого же мнения придерживается и глава правления банка «Хрещатик» Дмитрий ГРИДЖУК : «Дело в том, что банкам не возбраняется изменять курс валют в течение рабочего дня. Это регламентируется другими документами, в частности постановлением Нацбанка № 502 от 12 декабря 2002 г.»

В этом постановлении сказано, что «банк в течение рабочего дня может изменять значение курсов покупки и продажи иностранных валют в кассе с обязательным оформлением каждого измененного значения курсов покупки и продажи соответственным приказом (распоряжением), в котором обязательно отмечается время изменения курсов».

Этим же постановлением Нацбанк регламентировал, что раз в течение рабочего дня может меняться курс купли-продажи иностранных валют в случае смены кассиров и только до 20.00.

Таким образом, Нацбанк своим письмом «подкорректировал» свое же постановление от 2002 г.

По словам С. ТЕЛЕГИНА, единственное изменение, которое сделал Нацбанк - начиная с 13 января, «курсы будут подписывать» не ответственные за это заместители предправлений банков, а сами главы правлений. «Просто этим письмом Нацбанк делегировал полномочия подписания курсов валют главам правлений банков, у которых и так много других дел», - пояснил он.

«Не знаю, с чем связано такое изменение, которое ввел Нацбанк, но логики в таком решении не вижу – практически не произошло никаких изменений», - подчеркнул заместитель председателя правления «БГ Банка». На сегодня сложилась ситуация, при которой установление курсов валют не четко регламентировано, отмечает Д. ГРИДЖУК.

У экспертов свое мнение

Между тем, эксперты финансового сектора не разделяют мнение банкиров по поводу предписания НБУ.

Как отметил аналитик компании «Простобанк Консалтинг» Владимир ПАЮК , письмо регулятора – обязательное к исполнению – директивное относительно установления курса наличной валюты в банках и их отделениях. «В течение дня курс нельзя изменять, согласно письму Нацбанка, несмотря на то, что там не указано, можно ли изменять курс после того, как его установили утром, перед рабочим днем», - говорит он.

Его мнение разделяет экономист Международного центра перспективных исследований Александр ЖОЛУДЬ : «Согласно письму Нацбанка, банки действительно обязаны устанавливать курс валют только один раз в день, утром, перед рабочим днем. Но, кроме того, существуют другие документы, которые разрешают банкам устанавливать курс валют в течение рабочего дня. И в этом самая большая проблема – письмо Нацбанка не является постановлением, обязательным к выполнению».

В пресс-службе Национального банка УНИАН не прокомментировали ситуацию, сославшись на то, что «директор валютного департамента выйдет на работу со следующей недели». Именно он, как отметили в НБУ, сможет пояснить особенности новых распоряжений.

Банки не спешат выполнять

Попробуем самостоятельно разобраться в курсовом механизме. На сегодня прослеживается одно обстоятельство – пока Нацбанк четко не ограничил финансистов, и не понятно, почему введение рамок должно осуществляться «личным письмом», банкиры активно пользуются «свободой». Так, на сайте одного из столичных банков, который входит в первую тридцатку, размещены отличные по показателю курсы валют для главного офиса и ряда филиалов. Хотя, согласно постановлению НБУ № 502, «в кассе банка и в пунктах обмена валют, которые размещены под разными адресами, в том числе в пунктах обмена валют агентов, в один и тот же рабочий день могут быть установлены разные значения курсов покупки и продажи иностранных валют». То есть, курсовая политика банка не противоречит постановлению Нацбанка от 2002 г., но несогласованна с его письмом от 13 января 2009 г. То есть, «закон – это дышло»?

Если банки не будут придерживаться новых условий курсовой политики, то Нацбанк будет принимать меры относительно их, утверждает В. ПАЮК. При этом вспоминает, что в постановлении Нацбанка № 502 подчеркивается, что нарушение норм курсовой политики тянет за собой ответственность согласно ст. 73 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", которая, в свою очередь, предусматривает наказание от письменного предупреждения до отзыва лицензии и ликвидации банка.

Получается, Нацбанк, от деятельности которого не один месяц трясет страну, правда с учетом глобального кризиса и внутренних катаклизмов, своими указаниями, только ему понятными, толи дает банкирам шанс «поиграть», то ли «скромничает» в жесткой форме обязать. Позиция экспертов, кажется, подтверждает эту мысль. «Я думаю, что банки не будут придерживаться нововведения», - считает С.ТЕЛЕГИН. Тоеасть, оно ни к чему не обязывает? «Некоторые банки попросту игнорируют эти ограничения и произвольно меняют курсы, по-своему трактуя письмо Нацбанка», - заявили в «ОТП Банке».

Остается надеяться, что все «старания» НБУ привести в порядок курсовую политику, что он делает во благо украинцев, не пропадут даром…

Юлия Главацкая (УНИАН)