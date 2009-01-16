Что будет после кризиса?

Четыре сценария долгосрочного развития мира после кризиса были разработаны в недрах Всемирного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщают Ведомости.

Эксперты ВЭФ не ждут скорого окончания мирового кризиса, который заставит пересмотреть основы функционирования финансовой системы и роль регулирующих органов и государства в экономике.

Согласно первому сценарию, торговые и финансовые потоки будут идти главным образом внутри трех блоков — американского, европейского и восточного. В США и Европе кризисные явления в ближайшие годы будут разрастаться, а развивающиеся страны оградят свои экономики, отказавшись от западных моделей. Повысится разобщенность нормативного регулирования, увеличится стоимость капитала для глобальных компаний, зато наберут вес местные предприятия. В среднем мировая экономика будет расти на 3,2%, ВВП США и Европы будет прибавлять по 1,2%, а в развивающихся государствах экономический рост составит около 9%. В глобальные лидеры выйдет Азия, где тон будет задавать Китай. По мнению экспертов ВЭФ, доллар США и евро утратят статус основных резервных валют.

В соответствии со вторым сценарием, основной удар в примут на себя развивающиеся страны, а Запад сохранит лидерство в мировой экономике и продолжит устанавливать принципы регулирования в финансовой сфере. Будет учрежден наднациональный регулятор. Однако такой сценарий предполагает возможность наступления еще более масштабного кризиса ввиду недостаточного удовлетворения потребностей развивающихся стран и отсутствия глобального пересмотра принципов управления рисками. При этом сценарии среднегодовой экономический рост в развитых стран составит 3,1% в год, развивающихся — 6%, мировой ВВП будет в среднем увеличиваться на 3,6% в год.

Третий сценарий (наиболее пессимистичный) предусматривает распространение конфликтных ситуаций по всему миру, обострение борьбы за ресурсы, введение ограничений на движение капитала и товаров, рост популизма и национализма. Повышается волатильность финансовых активов, банковские системы многих стран будут национализированы. Суверенные дефолты и разногласия между странами-членами в 2014 году приведут к развалу еврозоны. Мировой ВВП будет расти в среднем на 2,3% в год, данные для отдельных регионов не приводятся.

Четвертый вариант предполагает череду кризисов в США, при самостоятельных попытках развивающихся стран справиться со своими проблемами. В конце концов, политики поймут, что единственным выходом из кризиса станет скоординированный общемировой подход. Развивающиеся страны становятся ведущими игроками на мировой арене. Мировая экономика вначале растет медленно - на 2,5% в год, а затем ускоряется до 3,6% в год. Локомотивом роста становятся развивающиеся страны, а США и ЕС продолжают страдать от дефляции, среднегодовой рост ВВП составляет 1,8%. Ведущую роль в мировой финансовой системе, остающейся интегрированной, играют компании, ориентированные на развивающиеся страны, прежде всего на государства BRIC (Бразилия, Россия, Индия и Китай).