Кабмин опубликовал порядок перемещения товаров в зоне АТО

Кабинет министров разрешил компаниям перемещать через линию разграничения с зоной АТО только гуманитарные грузы, а также товары, которые необходимы для работы металлургии, горно-обогатительной, угольной отраслей и генерации электроэнергии.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 1 марта 2017 года №99, которым был утвержден новый порядок перемещения товаров в район или из района проведения АТО.

Читайте такжеКабмин на ближайшем заседании рассмотрит постановление о товарообороте с "Л/ДНР" – Аваков

"Субъектам хозяйствования запрещается перемещать на временно неконтролируемую территорию или с временно неконтролируемой территории товары, за исключением: продуктов питания… которые перемещаются как гуманитарные грузы; лекарственных средств… которые перемещаются как гуманитарные грузы; товаров и продукции, которые обеспечивают функционирование и являются необходимыми для металлургической, горно-обогатительной, угледобывающих и энергогенерирующей отраслей, объектов критической инфраструктуры по списку и в объёмах, которые утверждаются общим решением Минэкономразвития и Министерства по вопросам временно оккупированных территорий", - говорится в тексте документа.

Также сообщается, что для перемещения угля Министерство энергетики и угольной промышленности должно предоставить в Координационный центр по вопросам режима и экономической деятельности на территориях, которые прилегают к АТО, информацию об энергогенерирующих компаниях, которым нужен этот уголь.

"Перемещение угольной продукции через линию разграничения осуществляется исключительно железнодорожным транспортом через обозначенные контрольные пункты… Субъектам хозяйствования разрешается перемещать товары исключительно железнодорожным транспортом", - отмечается в документе.

Также данное постановление Кабмина обязывает энергогенерирующие компании после заключения контракта на покупку угля из зоны АТО предоставить Координационному центру копии этих документов.

Как сообщал УНИАН, необходимость принятия правительственного решения была обусловлена угольной блокадой на Донбассе, которая была организована ветеранами АТО и некоторыми народными депутатами в конце января 2017 года. Ее целью первоначально была остановка контрабанды, которая переправляется через линию разграничения. Вместе с тем, со временем блокада привела к полной остановке поставок угля, который добывается на неподконтрольной территории, но для работы предприятий, которые зарегистрированы в Украине и платят налоговые отчисления в украинский бюджет, а это предприятия металлургии, энергетики и угледобывающей отрасли.

Блокаду зоны АТО уже осудили президент Петр Порошенко и глава правительства Владимир Гройсман. Под угрозой оказалось надежное энергоснабжение некоторых отраслей промышленности, в частности, металлургии, и потребителей минимум 9 областей страны, где антрацит используется для производства тепла и света для населения. По данным объединения "Укрметаллургпром", потери металлургической и смежных отраслей по итогам года из-за блокады составят не менее 3,5 млрд долл.

1 марта Кабмин принял предложенный Службой безопасности Украины порядок перемещения товаров через линию разграничения.