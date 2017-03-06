Независимые оценщики уценили активы банка "Надра" в 6 раз

Независимые оценщики определили рыночную стоимость активов ликвидируемого банка "Надра", включенных в его ликвидационную массу, на уровне 7,9 миллиарда гривень, что в 6 раз ниже балансовой стоимости этих активов в сумме 47,4 миллиарда гривень.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, отмечая, что подтвержденные требования кредиторов банка выше оценочной стоимости активов в 3 раза, поскольку составили 25 миллиардов гривень, а выплаченное вкладчикам банка гарантированное возмещение по состоянию на 1 февраля 2017 года достигло 3,7 миллиарда гривень.

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По информации фонда, 97,2% кредитного портфеля банка на 39 миллиардов гривень по балансовой стоимости передано в залог по кредитам Национального банка, Государственного ипотечного учреждения и гарантированным Министерством финансов зарубежным займам.

Кроме того, Фонд гарантирования отметил, что низкая рыночная стоимость активов банка "Надра" обусловлена проблемами, возникшими до введения первой временной администрации в 2009 году, включая выведение около 8 миллиардов гривень кредитных средств из банка в период главы правления Игоря Гиленко и акционеров - братьев Вадима и Ильи Сегал.

Помимо этого, ценные бумаги в портфеле банка представлены в основном инвестиционными сертификатами, которые при балансовой стоимости в 1 миллиард гривень оцениваются в 4 гривни, поскольку соответствующие инвестиционные фонды находятся в состоянии ликвидации с 2009 года.

Фонд отметил, что в отношении главы правления банка Гиленко и бывших владельцев - братьев Сегал в производстве находится 20 уголовных дел, а также в судах находится более 23 тысяч дел и расследуются более 130 уголовных дел по невозврату кредитных средств.

Также сообщается, что после 2011 года 98% кредитов было выдано юридическим лицам, из которых 63% представляют собой компании, связанные с владельцем банка Дмитрием Фирташем. В том числе, задолженность на 2,2 миллиарда гривень - это финансирование строительства ТЦ "Республика" в г. Киеве. Права требования по этому кредиту находятся в залоге НБУ и по согласованию с регулятором будут выставлены на продажу в марте 2017 года.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 4 июня 2015 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Надра" по предложению Фонда гарантирования вкладов физлиц. С 6 февраля 2015 года в банке работала временная администрация фонда на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

Банк "Надра" работал на рынке Украины с 1993 года и входил в группу крупнейших по объему активов. Основным владельцем банка является структура Group DF Дмитрия Фирташа, компания Centragas Holding AG (89,9659% акций банка, Австрия).

Банк "Надра" был среди крупнейших должников перед НБУ по кредитам рефинансирования с суммой долга свыше 3 миллиардов гривень.

В рамках действующего законодательства Фонд гарантирования возмещает вкладчикам неплатежеспособных банков потери средств в пределах 200 тысяч гривень, в то время как возврат средств свыше этой суммы, а также средства бизнеса и других кредиторов выплачиваются после формирования реестра кредиторов в установленной очередности за счет реализации активов банка.