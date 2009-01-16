Отрицательное внешнеторговое сальдо уменьшится в два раза

В нынешнем году отрицательное внешнеторговое сальдо из-за мирового финансово-экономического кризиса, сокращения украинского внешнеторгового оборота на 30-40% и ограничительных процедур в отношении некритического импорта может снизиться более чем в два раза - до 5-7 млрд. долларов. Такой прогноз УНИАН высказал генеральный директор КУА «ИНЭКО-ИНВЕСТ» Олег МОРКВА.

Вместе с тем, по его мнению, слабые экономические показатели в производстве и падении спроса на товарную продукцию и услуги на внутреннем рынке Украины практически не смогут каким-нибудь позитивным образом отразиться на снижении инфляции в нашей стране, во всяком случае, в первом квартале текущего года.

Более того, отмечает О.МОРКВА, из-за валютно-курсовой неустойчивости национальной денежной единицы и росте тарифов на энергетические ресурсы, прежде всего на природный газ, официальная инфляция в Украине в первые три месяца 2009 года, скорее всего, сохранится на весьма высоком уровне, составляя ежемесячно полтора-два процента.

Согласно прогнозу О.МОРКВЫ, реальная экономика весь первый квартал продолжит интенсивно «сжиматься», а падение темпов ВВП только в январе составит больше 5% от уровня уже достаточно экономически слабого декабря 2008 года.

В случае же значительного ухудшения макроэкономической обстановки в Украине ежемесячное падение темпов ВВП может составлять свыше 10% от аналогичного периода прошлого года.

"В условиях кризиса, нестабильной ситуации на валютном рынке и очень дорогих кредитных ресурсов (на уровне 30% годовых в гривне) многие украинские предприятия окажутся в очень непростых производственно-финансовых условиях, что будет вынуждать их собственников искать возможности как по существенной оптимизации действующих производств, так и по продаже бизнеса, чтобы избежать перспективы банкротства", - отметил генеральный директор КУА «ИНЭКО-ИНВЕСТ».