Ващенко: введение рыночного налога откладывается

Законопроект «О местных налогах и сборах» (№ 3532 от 22 декабря 2008 г.) не вынесут на второе чтение в Верховной Раде, пока в него не будут внесены все предложения предпринимателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Константин ВАЩЕНКО.

По его словам, такое решение правительство приняло вчера после общественного обсуждения этого законопроекта.

Также К.ВАЩЕНКО сообщил, что при Госкомпредпринимательства создан Общественный совет по вопросам рынков, который будет представлять предпринимателей, работающих на рынках.

По словам заместителя председателя Государственной налоговой администрации Украины Сергея ЛЕКАРЯ, Министерство финансов выступило инициатором введения рыночного налога, против которого выступают сегодня украинские рынки, в частности, ассоциация «Укррынок».

Как сообщал УНИАН, законопроект «О местных налогах и сборах» (№ 3532 от 22 декабря 2008 г.) был утвержден депутатами Верховной Рады в первом чтении. Согласно проекту закона, будет отменен рыночный сбор, вместо него вводится рыночный налог, который предусматривает плату не за торговое место, а за каждый метр земельной площади, в том числе и за проходы, проезды, по ставке в 700 раз большей, чем нынешняя ставка рыночного сбора.

Экспертная комиссия выявила ряд недоработок по данному законопроекту. По мнению народного депутата Украины IV созыва Владислава АТРОШЕНКО, объектом налогообложения должна выступать не территория, как это указано в законопроекте, а объем оборота рынка.

«Рынки – конкуренты торговых сетей. Мы считаем, что этот законопроект направлен на полное уничтожение рынков», – заявила председатель Черниговского профсоюза предпринимателей Елена ВАРНАКОВА. Она прогнозирует, что в случае принятия этого законопроекта рынки будут закрыты, поскольку рыночный налог ляжет на плечи покупателей, покупательская способность которых и без того снижается.

Если рынки закроются, то 2,5-3 млн. граждан потеряют работу, отметил депутат Черниговского областного совета Анатолий МИРОШНИЧЕНКО. Он также подчеркнул, что большое колебание ставок налога (от 0,5 до 2,5%) приведет к увеличению количества случаев коррупции.