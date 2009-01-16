Минтруда гарантирует пенсии

Министерство труда и социальной политики Украины гарантирует, что обеспечит финансирование пенсий в 2009 г. вовремя и в полном объеме.

Об этом сказала министр труда Людмила ДЕНИСОВА, сообщает УНИАН пресс-служба Минтруда.

По ее словам, на сегодня нет проблем с поступлениями в Пенсионный фонд. «По состоянию на 15 января т.г. пенсию уже получили 68,3% пенсионеров”, - отметила Л. ДЕНИСОВА.

Она также уточнила, что в январе Пенсионный фонд упорядочил даты выплат пенсий путем разработки ежедневного календарного графика выплат, которым каждому пенсионеру определена индивидуальная дата по выплатам в 2009 г.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины списал непогашенный заем на сумму 4 млрд. 692 млн. 400 тыс. грн., предоставленный в 2008 г. Пенсионному фонду для своевременной выплаты пенсий за счет средств Государственного бюджета.

Это предусмотрено законом «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» от 26 декабря 2008 г. № 835-VI.