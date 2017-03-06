Гройсман рассчитывает, что Рада поддержит запуск Службы финрасследований

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает на поддержку Верховной Рады Украины в вопросе принятия проекта закона и запуска Службы финансовых расследований – единой службы по борьбе с уклонениями от уплаты налогов и другими финансовыми преступлениями. Об этом глава правительства сказал в интервью телепроекту "Настоящее время".

"Я думаю, что мы найдем достаточное количество голосов, чтобы решить проблему", - сказал Гройсман.

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При этом он подчеркнул, что существующая сейчас налоговая милиция, задачей которой является борьба с экономическими преступлениями, – не единственный "корень зла" в нашей стране.

"Что у нас сейчас осталось? Налоговая милиция, СБУ, департамент защиты экономики МВД. Их ответственность размыта, и я считаю, что они оказывают непомерное давление на бизнес. А бизнес должен чувствовать себя легко. Вот если ты не заплатишь налоги, тогда будь готов получить серьезное финансовое подозрение. И это подозрение нужно довести до логического завершения, – сказал Гройсман. – Моя логика в том, чтобы ликвидировать налоговую милицию, департаменты в МВД и СБУ, создать единую службу, набрать по новым принципам людей, правильно выстроить подбор детективов. А всех остальных (в сфере контролирующих органов – УНИАН) можно вдвое сократить – от этого их эффективность не уменьшится".

Ранее Гройсман уже высказывался за ликвидацию налоговой милиции, отмечая, что рассчитывает увидеть наработки проекта закона о Службе финансовых расследований к началу марта.