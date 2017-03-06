В МВФ сообщили, когда решат судьбу четвертого транша для Украины
По словам главы миссии Фонда, заседание Совета директоров МВФ по Украине состоится во второй половине марта.
Заседание Совета директоров ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда по вопросу выделения нашей стране четвертого кредитного транша в 1 млрд долл. по утвержденной программе сотрудничества состоится во второй половине марта, сообщил в комментарии глава миссии МВФ Рон ван Руден.
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«МВФ достиг соглашения с украинскими властями по обновленному меморандуму об экономической и финансовой политике. Это позволит нам провести третий пересмотр программы сотрудничества, предполагающей применение механизма расширенного финансирования, а также утвердить технический доклад об экономической ситуации (который проводится периодически, каждые два года - УНИАН) во второй половине марта», - говорится в комментарии ван Рудена.
Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) в объеме 17,5 млрд долл. в сентябре 2016 года - после более чем годового перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 млрд долл. До конца 2016 года Украина рассчитывала получить четвертый транш в размере 1 млрд долл. и выполнила для этого ключевые условия, а именно - приняла госбюджет на 2017 год и провела национализацию крупнейшего в стране банка «ПриватБанк». Вместе с тем заседание Совета директоров по украинскому вопросу и выделение денег все время откладывалось - сначала на январь, затем на начало февраля, теперь на начало марта.
Для проведения заседания Украина и МВФ должны были подписать письмо о намерениях, а затем меморандум, в котором должны быть указаны ключевые «маяки» выполнения программы реформ на ближайшие месяцы. Такими «маяками», как ожидается, будет проведение земельной и пенсионной реформ.