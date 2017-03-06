В МВФ сообщили, когда решат судьбу четвертого транша для Украины

Заседание Совета директоров ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда по вопросу выделения нашей стране четвертого кредитного транша в 1 млрд долл. по утвержденной программе сотрудничества состоится во второй половине марта, сообщил в комментарии глава миссии МВФ Рон ван Руден.

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«МВФ достиг соглашения с украинскими властями по обновленному меморандуму об экономической и финансовой политике. Это позволит нам провести третий пересмотр программы сотрудничества, предполагающей применение механизма расширенного финансирования, а также утвердить технический доклад об экономической ситуации (который проводится периодически, каждые два года - УНИАН) во второй половине марта», - говорится в комментарии ван Рудена.

Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) в объеме 17,5 млрд долл. в сентябре 2016 года - после более чем годового перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 млрд долл. До конца 2016 года Украина рассчитывала получить четвертый транш в размере 1 млрд долл. и выполнила для этого ключевые условия, а именно - приняла госбюджет на 2017 год и провела национализацию крупнейшего в стране банка «ПриватБанк». Вместе с тем заседание Совета директоров по украинскому вопросу и выделение денег все время откладывалось - сначала на январь, затем на начало февраля, теперь на начало марта.

Для проведения заседания Украина и МВФ должны были подписать письмо о намерениях, а затем меморандум, в котором должны быть указаны ключевые «маяки» выполнения программы реформ на ближайшие месяцы. Такими «маяками», как ожидается, будет проведение земельной и пенсионной реформ.