Пенсионный фонд разработал новый график выплат пенсий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной политики.

По словам министра труда Людмилы ДЕНИСОВОЙ, этим графиком для каждого пенсионера определена индивидуальная дата ежемесячной выплаты пенсии в 2009 году и выплаты равномерно распределены в течение месяца.

«В первую очередь выплата пенсий будет осуществляться инвалидам войны, участникам боевых действий, членам семей погибших военнослужащих, неработающим инвалидам и получателям пенсии в связи с потерей кормильца. Последними получают пенсии работающие пенсионеры», - сказала Л.ДЕНИСОВА.

Как пояснили в Минтруда, раньше основная нагрузка по выплатам пенсий приходилась на первую декаду месяца, и сейчас было решено распределить нагрузку на почтальонов и на банки, которые проводят выплаты, равномерно.

Л.ДЕНИСОВА отметила, что на сегодняшний день нет проблем с поступлениями в Пенсионный фонд, не смотря на то, что первая декада января – это, в основном, праздничные и выходные дни, что, соответственно, влияет на поступление в Пенсионный фонд. Кроме того, по ее словам, словам, Государственным бюджетом предусмотрено покрытие временных кассовых разрывов, которые возникают при выплате пенсий. «Выплата пенсий осуществляется с 4 по 25 число каждый месяц, и состоянием на 15 января 2009 года пенсию уже получили 68,3% пенсионеров», - подчеркнула министр