Банки могут менять курсы валют в течение дня - эксперт

Письмо Национального банка, которым он обязал банки устанавливать курс валют до начала рабочего дня, не возбраняет им менять курс валют в течение дня. Такое мнение в комментарии для УНИАН высказал заместитель председателя правления «БМ Банка» Тарас КИЯК.

По его словам, ограничения, которые вводит Нацбанк, касаются порядка установления курсов валют исключительно со стороны председателей правлений банков. «Если раньше директора отделений имели полномочия устанавливать курсы самостоятельно, то сейчас курсы валют для всех отделений должны устанавливаться централизовано с подписью главы правления», - говорит он.

Т. КИЯК также отметил, что новые правила не приведут к существенным изменениям на наличном валютном рынке: «Изменения будут касаться организации внутренних процессов в банках».

Кроме того, по его мнению, централизованное установление курсов валют будет осложнено региональными особенностями разных городов, что может привести к потере некоторыми банками части доходов.

Как сообщал УНИАН, С 13 января НБУ изменил правила, по которым устанавливаются курсы купли-продажи иностранных валют в кассах коммерческих банках и их отделениях, а также в пунктах обмена валют. Согласно письму Нацбанка №28-212/124-388 от 12 января 2009 г., с 13 января курсы должны устанавливаться ежедневно до начала рабочего дня.

Кроме того, курсы валют в центральных офисах и отделениях, филиалах банка не должны расходится в значениях. А подписывать приказ об утверждении курсов на рабочий день имеет право только председатель правления финучреждения.