Нацбанк упростил получение валютных кредитов от нерезидентов

Национальный банк Украины упростил процедуру регистрации банками изменений в договоры на привлечение резидентами кредитов в иностранной валюте от нерезидентов.

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №18.

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Как отмечается в сообщении, теперь банкам не нужно предоставлять регулятору сканированные копии документов при регистрации изменений в кредитные договоры при наличии операций с признаками рисковых, если изменения касаются снижения ставки процентов, комиссий или неустойки, а также перехода резидента-заемщика на обслуживание в другой банк, изменения юридического адреса заемщика или пролонгации срока кредита.

Регулятор напомнил, что перечень индикаторов рисковых финансовых операций определен постановлением НБУ от 15 августа 2016 года №369.

Как сообщал УНИАН, в рамках концепции новой модели валютного регулирования, представленной в декабре 2016 года, НБУ планирует смягчить ограничения по экспортно-импортным операциям и прямым иностранным инвестициям, пересмотреть административные ограничения для банков, а также отменить лицензирование инвестиций в ценные бумаги и недвижимость за рубежом для физических лиц, юридических лиц и банков.