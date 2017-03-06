Суд снял арест с 313 миллионов банка сына Януковича

Печерский районный суд Киева снял арест с 312,5 млн грн, которые поступили в «Международный инвестиционный банк», принадлежащий президенту Украины Петру Порошенко, от «Всеукраинского банка развития» сына экс-президента Украины Виктора Януковича.

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Об этом говорится в постановлении суда от 2 марта в Едином государственном реестре судебных решений.

Как сообщал УНИАН, по информации Государственной службы финансового мониторинга, служебные лица «Всеукраинского банка развития» 10 января 2017 года осуществили перечисление денежных средств в сумме 312,49 млн грн в «Международный инвестиционный банк».

«Международный инвестиционный банк», заявил, что не согласовывал перечисление на свои счета свыше 300 млн грн средств сына экс-президента Украины Виктора Януковича, и что это событие стало для банка «неожиданным».

Национальный банк Украины 21 декабря 2014 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации «Всеукраинского банка развития». С 27 ноября 2014 года в банке работала временная администрация в связи с признанием его неплатежеспособным после применения санкций ЕС в отношении акционера банка Александра Януковича.

«Всеукраинский банк развития» (Киев) работал на рынке Украины с 2009 года и входил в группу крупных финучреждений. За время нахождения президента Виктора Януковича у власти активы банка выросли почти в 13 раз.