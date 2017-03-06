Ахметов выпал из рейтинга самых богатых людей планеты

Состояние владельца группы "СКМ" Рината Ахметова уменьшилось почти на 200 миллионов долларов - с 3,66 миллиарда до 3,5 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg.

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Отмечается, что рейтинг Bloomberg возглавил основатель Microsoft Билл Гейтс (85,6 миллиарда долларов), на втором месте оказался американский бизнесмен Уоррен Баффет (78,9 миллиарда долларов), на третьем - глава Amazon Джефф Безос (73,5 миллиарда долларов).

Как сообщается, по состоянию на 6 марта Ахметов находится на 528 позиции.

Напомним, что для участия в рейтинге Bloomberg-500 состояние на сегодня должны превышать 3,61 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что Ахметов - единственный из украинцев, кто попал в рейтинг миллиардеров, составленный изданием Bloomberg.

Как известно, в прошлом году Ахметов за год потерял 4,6 миллиарда долларов. Порошенко стал богаче на 100 миллионов долларов.