Более 10 миллиардов доходов: Кабмин утвердил бюджет Фонда по безработице

Кабинет министров Украины утвердил бюджет Фонда общеобязательного социального страхования на случай безработицы на 2017 год. Как отмечается в постановлении правительства №102, опубликованном на сайте Кабмина, доходы фонда составят 10,5 миллиарда гривень, расходы - 10,3 миллиарда гривень.

"Резерв для выплат помощи по безработице - 176,3 миллиона гривень", - говорится в пояснительных документах к постановлению.

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В 2016 году объем расходов Фонда по безработице составил 8,6 миллиарда гривень.

Как отмечается, основным источником доходов бюджета фонда в текущем году станут страховые взносы, их объем составит 9,9 миллиарда гривень. Основной статьей расходов будет выплата помощи по безработице - 7,9 миллиарда гривень. В 2016 году объем выплат составил 6,7 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, количество зарегистрированных безработных в Украине в январе 2017 года увеличилось по сравнению с декабрем прошлого года на 9,8%, а в абсолютных цифрах – на 38,2 тысячи человек, до 429 тысяч человек. Вместе с тем, в самой службе такое сравнение назвали некорректным. По сравнению с январем 2016 года количество безработных уменьшилось, тогда этот показатель составлял 470 тысяч человек.

Как подчеркивал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, в Украине система помощи безработным представляет собой систему социальных выплат с полным отсутствием стимулов для поиска работы и трудоустройства. В этой связи Гройсман предложил преобразовать существующие структуры социального страхования на случай безработицы в систему стимулирование создания рабочих мест и реального трудоустройства граждан.