Кабмин обнародовал распоряжение об отстранении Насирова – и. о. главы ГФС стал Продан

Кабинет министров Украины обнародовал решение об отстранении Романа Насирова от выполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы на время проведения расследования, инициированного следователями Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).

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Соответствующее распоряжение опубликовано на веб-портале правительства.

«Отстранить Насирова Романа Михайловича от исполнения полномочий на должности главы Государственной фискальной службы Украины», - говорится в документе.

Также Кабмин обнародовал распоряжение о назначении Мирослава Продана и. о. главы фискального ведомства.

«В связи с отстранением главы Государственной фискальной службы от исполнения полномочий, возложить исполнение обязанностей главы ГФС на и. о. заместителя главы ГФС Продана Мирослова Васильевича», - говорится в правительственном распоряжении.

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Как сообщал УНИАН, 2 марта после серии обысков, проведенных сотрудниками НАБУ и САП в Государственной фискальной службе, детективы Бюро вручили Насирову сообщение о подозрении.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, приведшее к тяжким последствиям).

Следствие считает, что глава ГФС в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентр». В течение указанного периода Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили полагающиеся для этого документы. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

Сообщение о подозрении Насирову вручили в больнице, где он находился под охраной. Затем САП ходатайствовала в суде об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении его от должности. По состоянию на первую половину дня 6 марта суд так и не принял решения о мере пресечения для Насирова.