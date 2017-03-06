В Фонде гарантирования объяснили "миграцию" денег из банка сына Януковича в МИБ

Перечисление 312,5 млн грн из ликвидируемого «Всеукраинского банка развития» (ВБР) в «Международный инвестиционный банк» (МИБ), принадлежащий президенту Украины Петру Порошенко, обусловлено выполнением процедуры удовлетворения требований кредиторов ВБР.

Читайте такжеГосфинмониторинг: Янукович и семья "отмыли" более 200 миллиардов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов физических лиц, комментируя перечисление 312,5 млн грн в МИБ из ликвидируемого ВБР, ранее принадлежавшего сыну экс-президента Украины Виктора Януковича.

«Уполномоченным лицом Фонда на ликвидацию ВБР начато удовлетворение подтвержденных требований кредиторов шестой и седьмой очередей, в соответствии с частью шестой статьи 12 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц». Выплаты осуществляются в безналичной форме путем перечисления средств на счет кредитора и до полного погашения задолженности», - сообщили в Фонде гарантирования вкладов, отмечая, что в данном случае ликвидатор банка перечислил средства по указанным в реестре кредиторов реквизитам.

Данные о кредиторе и характере его взаимоотношений с ВБР представитель Фонда не сообщил, ссылаясь на нормы законодательства о банковской тайне.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева снял арест с 312,5 млн грн, которые поступили в «Международный инвестиционный банк», принадлежащий президенту Украины Петру Порошенко, от ликвидируемого «Всеукраинского банка развития», ранее принадлежавшего сыну экс-президента Украины Виктора Януковича.

По информации Государственной службы финансового мониторинга, ВБР перечислил средства 10 января 2017 года.

В свою очередь, «Международный инвестиционный банк» заявил, что не согласовывал перечисление на свои счета этих средств, назвав событие «неожиданным».

Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации «Всеукраинского банка развития» Национальный банк принял 21 декабря 2014 года. С 27 ноября 2014 года в банке работала временная администрация в связи с признанием его неплатежеспособным после применения санкций ЕС в отношении акционера банка Александра Януковича.

«Всеукраинский банк развития» (Киев) работал на рынке Украины с 2009 года и входил в группу крупных финучреждений. За время нахождения президента Виктора Януковича у власти активы банка выросли почти в 13 раз.